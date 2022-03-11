Ульяновск, 11 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области работникам поликлиник в условиях пандемии коронавируса продолжают помогать студенты. Также привлекается сторонние транспортные средства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам заседания оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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Глава минздрава Александр Гашков проинформировал, что в Ульяновской области в связи с нагрузкой на поликлиническое звено сохраняется дефицит медработников и транспорта. По его словам, в настоящее время врачам помогают 117 студентов-медиков.

Что касается транспортных средств, минздрав заключил договор о предоставлении в аренду на два месяца 34 автомобилей. Помимо этого, 13 машин выделено из автопарка правительства Ульяновской области и администрации города Ульяновска.

Напомним, что в настоящее время в регионе на дому (амбулаторно) лечатся 10,5 тыс. пациентов с коронавирусом, в ковидных стационарах находятся 1168 человек. В течение недели в Ульяновской области ожидают новую поставку лекарств для амбулаторных ковидных больных: текущий запас лекарств может закончиться через 10 — 12 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что 93% пациентов с коронавирусом «переносит болезнь в лёгкой форме». Он связал это, в частности, с прививочной кампанией, отметив, что в настоящее время план по вакцинации выполнен на 87,3%.