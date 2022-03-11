Москва, 11 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

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В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Оскар Линдберг, Антон Ведин, защитник Вячеслав Войнов, а также форварды Станислав Галиев и Эрик О'Делл.

В составе «Северстали» точными бросками отметились защитник Робин Пресс и форвард Йоонас Няттинен.

Таким образом, «Динамо» вышло вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 12 марта в Череповце.