Абакан, 11 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 81 носитель коронавируса, с начала 2022 года — 31 522. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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За сутки в Хакасии выздоровели 508 ковид-пациентов. На сегодняшний день амбулаторно лечатся 660 (-275) человек, в стационаре — 455 (-71).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за четыре дня — 0,4, за семь дней — 0,4.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Хакасии было подтверждено 90 случаев заражения, выздоровели 858 человек.