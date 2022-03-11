Калуга, 11 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Всероссийский урок памяти командира роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ России Нурмагомеда Гаджимагомедова, удостоенного посмертно звания Героя России, состоится в школах Калужской области 11 марта. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Admobninsk.ru Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов

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Школьникам расскажут о судьбе и подвиге российского военнослужащего, достойно выполнявшего свой долг и героически погибшего во время специальной операции по защите Донбасса.

«В школах страны продолжаются интерактивные уроки обществознания «Беседа о важном» и уроки истории «Моя страна». Их аудиторный охват уже превысил пять миллионов учащихся. Уроки проходят с привлечением педагогов, психологов, учителей истории и с опорой на подготовленные методические экспертные рекомендации, представляя как историческую ретроспективу, так и раскрытие смысла текущих происходящих событий», — отметили в ведомстве.