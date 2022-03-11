Ульяновск, 11 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области в целях оптимизации бюджетных расходов приостанавливается ряд закупок для государственных нужд. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

ИА REGNUM Деньги

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Решение об ограничении закупочной деятельности принято в связи с санкционным давлением с целью оптимизации бюджетных расходов. За счёт средств областной казны приостанавливаются закупки транспортных средств, компьютерной и офисной техники, мебели, видео-, аудио‑ и фотоаппаратуры, печатной и сувенирной продукции, хозяйственных товаров и инвентаря.

Кроме того, приостанавливается капитальный и текущий ремонт административных помещений, «замораживается» строительство и ремонт объектов государственной собственности Ульяновской области.

Данное распоряжение не коснётся дорожного фонда и расходов на реализацию национальных проектов, закупок для продолжения учебного процесса, оказания медицинской и социальной помощи, мероприятий по борьбе с коронавирусом, содержания детсадов, учреждений для детей-сирот и пунктов временного размещения беженцев из Донбасса.

Аналогичные решения рекомендовано принять руководителям муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируется смягчить условия предоставления займов предприятиям из регионального фонда финансирования промышленности. Также возобновят программы реструктуризации займов: эту процедуру запустят при условии возникновения трудностей из-за введения зарубежных санкций.