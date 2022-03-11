Эр-Рияд, 11 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде 10 марта был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом со ссылкой на источник в министерстве энергетики Саудовской Аравии 11 марта сообщает Саудовское агентство печати (SPA).

Https://alqassam.ps Беспилотник

Атака на предприятие была проведена дистанционно управляемым БПЛА около 04:40 10 марта. Утверждается, что люди и инфраструктура завода в результате атаки не пострадали, его работа не прекращалась.

SPA «В результате возник небольшой пожар, который был быстро локализован».

Саудовское ведомство традиционно выступило с осуждением нападения, направленного в том числе на «дестабилизацию поставок энергоресурсов на мировые рынки». Предполагается, что атаку БПЛА провели повстанцы из движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы).

Как сообщало ИА REGNUM, йеменские повстанцы-хуситы заявили об успешном ударе по аэропорту города Джизан.