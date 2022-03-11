Благовещенск, 11 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Амурской области сформировали дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях введения санкций в отношении России. Основой для формирования антикризисного пакета стали предложения ведущих деловых объединений региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе правительства Приамурья.

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча с предпринимателями

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Меры поддержки будут финансовыми, налоговыми и организационными. Планируется увеличить объёмы отчислений предпринимателям в рамках нацпроекта «Мой бизнес» и сделать более привлекательными условия кредитования для компаний. Экспертизы предлагается проводить не на федеральном, а на региональном уровне, лицензирование сделать удалённым, а процедуру закупок — упростить.

Власти Приамурья также намерены получить право выбирать предпринимателей, которые получат льготы по налогу на прибыль. Предложено установить мораторий по переходу на налогообложение имущества по кадастровой стоимости, приостановить маркировку товаров, объявить льготные каникулы по взносам с заработной платы на полгода.

Перечень намерены согласовать в министерстве экономического развития РФ. Возможно, некоторые из предложенных амурчанами мер станут общефедеральными.

Как сообщало ИА REGNUM, за ситуацией в экономике Приамурья будет следить специальная структура. Заседания антикризисного штаба будут проходить еженедельно.