Уфа, 11 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Регулярно проводить фермерские ярмарки в крупных городах Башкирии поручил глава региона Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Ярмарка

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании в республиканском правительстве в формате «Инвестиционный час».

«В эти выходные проведите сельхозярмарки в Уфе, а затем подключайте и другие города. Это позволит сбить ажиотаж на продукты питания», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров также подчеркнул важность того, чтобы качественные продукты башкирских сельхозпроизводителей были доступны жителям по приемлемым ценам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать центр импортоснабжения и импортозамещения.