Степанакерт, 11 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Баку увеличил интенсивность обстрелов территории Нагорного Карабаха, а также не дает починить газопровод, из-за чего население республики остаётся без газа. Об этом говорится в резолюции карабахского Народного совета (парламента), принятой единогласно депутатами 10 марта в ходе внеочередного заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Национальное Собрание Республики Арцах решительно осуждает агрессивные и террористические действия Азербайджана против Арцаха, обстрелы населенных пунктов Республики Арцах, психологическое и информационное давление на мирное население, воспрепятствование ремонтным работам единственного газопровода, снабжающего Арцах природным газом», — говорится в заявлении.

Депутаты обвинили власти Азербайджана в стремлении подорвать стабильность в регионе. Они призвали сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ООН дать оценку действиям Баку и принять меры, чтобы пресечь «преступные посягательства».

Стоит отметить, что в ночь на 8 марта произошла авария на газопроводе, ведущем из Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан не позволяет произвести ремонтные работы, из-за чего жители остаются без газа. Кроме того, в Карабахе обвиняют азербайджанских военнослужащих в интенсивных обстрелах в последние дни. Один местный житель получил ранение в спину осколком от взрыва.