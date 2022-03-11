Южно-Сахалинск, 11 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 11 марта состоялся флешмоб в поддержку российской армии и президента Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Участники автопробега «Своих не бросаем» в Москве

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Участники акции в поддержку спецоперации растянули полотно с лозунгом «#СвоихНеБросаем» у крыльца исторического парка «Россия — моя история».

В мероприятии приняли участие различные общественные, спортивные и бюджетные организации, жители города.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 12 марта пройдёт ежегодный флешмоб по угону льдины на сапах. В этом году организаторы-SUP-бордисты посвящают угон поддержке России против санкций и русофобии.