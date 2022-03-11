Омск, 11 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Омская область готовится к отправке новой партии гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в областном правительстве.

Оmskportal.ru Гуманитарная помощь для жителей Донбасса

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В пунктах приёма помощи работают общественники из различных некоммерческих организаций. Жители Омской области приносят продукты питания, одежду, средства гигиены, игрушки для детей, канцтовары и многое другое. Уже собрано более 4 тонн груза.

«Омичам важно, что они могут помочь жителями ДНР и ДНР. Приходят и приносят все — и молодёжь, и пожилые люди, и предприниматели, и спортсмены», — подчеркнул председатель Омского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Павел Шильников.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта из Омска в Ростовскую область выехала фура с гуманитарной помощью для беженцев и жителей Донбасса. Тогда омичи собрали 15 тонн гумпомощи.

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