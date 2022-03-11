Уфа, 11 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Центр импортозамещения и импортоснабжения решили создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики Башкирии.

Во время заседания штаба было отмечено, что уменьшение импорта из-за действия санкций в совокупности с эффективным исполнением национальных проектов, может привести к созданию условий для процессов его замещения отечественным производством. Поэтому члены республиканского правительства решили создать центр импортозамещения и импортоснабжения, с помощью которого будет осуществляться сбор и анализ предложений и потребности от организаций для последующего импортозамещения.

Помимо этого, в регионе намерены создать центр мониторинга цен для отслеживания неправомерного роста цен на товары.

Среди приоритетных направлений работы также была названа диверсификация рынков сбыта. При этом основными направлениями для экспорта из Башкирии с учетом ограничений являются постсоветские страны (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан) а также Восточная Азия (Монголия, Китай), Ближний Восток (ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Ирак, Иордания, Йемен, Ливан, Кувейт, Саудовская Аравия), Индия и страны Африки.