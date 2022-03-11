Южно-Сахалинск, 11 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. На Сахалине для повышения продовольственной безопасности региона увеличат объём поддержки предпринимателей до 3 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

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На региональном уровне принято решение сократить сроки предоставления субсидий — заявки от предпринимателей будут рассматривать в течение 2−5 дней. Также на Сахалине будут увеличены субсидии на приобретение комбикормов и техники, содержание крупного рогатого скота, возмещение процентной ставки по кредитам.

«Сегодня одна из главных задач — исключить необоснованное удорожание социально значимых товаров. Создается цифровая платформа, с помощью которой можно будет отслеживать формирование стоимости на каждом этапе. В зоне особого внимания — сахар, мука, растительное масло, рис, гречка. При необходимости перечень важных продуктов будет расширяться», — сказал заместитель председателя правительства Сахалина Антон Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области расставляют приоритеты и оптимизируют бюджетные расходы. Финансироваться будет только то, без чего нельзя обойтись.