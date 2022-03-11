Ульяновск, 11 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области постепенно стабилизируется эпидемическая ситуация в связи с пандемией коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На очередном заседании областного оперативного штаба губернатор Алексей Русских заявил, что в регионе достигли коллективного иммунитета, в связи с чем «на фоне сложной экономической ситуации стабилизируется ситуация с коронавирусом».

«Подавляющее число заболевших — более 93% — — переносит болезнь в лёгкой форме», — сказал глава региона, ссылаясь на высокий уровень коллективного иммунитета.

В то же время губернатор предупредил, что «коронавирус окончательно не побеждён», призвав жителей соблюдать ограничительные меры. По его словам, от этого «зависит дальнейшее развитие ситуации».

Напомним, что 6 марта в Ульяновской области с учётом рекомендаций Роспотребнадзора отменили действие QR-кодов, сохранив масочный режим, обязанность проведения дезинфекционных мероприятий, термометрии

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились свыше 692 тыс. жителей, что составляет 87,3% от плана. По последним данным федерального оперативного штаба (на 4 марта), коллективный иммунитет в регионе оценивался на уровне 63,7%.