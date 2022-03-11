Ульяновск, 11 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области в наличии остаётся почти 190 тыс. вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным на 10 марта, регионе привились свыше 692 тыс. жителей. По данным властей, это составляет 87,3% от плана. В настоящее время остаётся в наличии более 189 тыс. доз различных видов отечественных вакцин от COVID-19.

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Кроме того, ревакцинированы более 117,8 тыс. жителей Ульяновской области. Напомним, что врачи рекомендуют проходить ревакцинацию через полгода после прививки вторым компонентом от ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее (к 4 марта) число сделавших прививку с начала кампании составило 689 658 человек, коллективный иммунитет в Ульяновской области составлял 63,7%.