Тюмень, 11 марта, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Из Тюмени к жителям Донецкой и Луганской Народных республик направилась четвёртая 20-тонная фура с гуманитарной помощью. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Отправка четвёртой фуры гуманитарной помощи жителям Донбасса

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Фура направилась в Белгородскую область. Машина доставит средства гигиены, детское питание, электроприборы, консервы. По просьбе жителей Донбасса отправлены медикаменты и стройматериалы. Среди эвакуированных из ДНР и ЛНР в Белгородской области много детей, поэтому для них были закуплены книги и развивающие игрушки.

Напомним, первая фура с 27 тоннами гуманитарной помощи из тюмени была направлена в Ростовскую область 26 февраля.