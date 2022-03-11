Пермь, 11 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Пермском крае подготовлен первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы в условиях санкций, введенных в отношении России, стабилизировать экономическую ситуацию в секторе, где занято 30% жителей Прикамья трудоспособного возраста. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что документ находится в высокой степени подготовки. Сейчас необходимо оперативно доработать проект и внести на рассмотрение в Законодательное собрание. В документе предлагается на 2022 год по налоговым льготам существенно снизить процентные ставки бизнесу из пострадавших отраслей и применяющих упрощенную систему налогообложения.

В минэкономразвития считают, что меры поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства в случае их принятия позволят расширить число получателей помощи в тяжелых экономических условиях, дополнив перечень федеральных мероприятий.