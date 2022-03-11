Благовещенск, 11 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Десятки коробок с консервами и сотни килограммов круп повезли из столицы Амурской области в Ростов-на-Дону. Акцию по сбору гуманитарной помощи проводили в одиннадцати магазинах Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Народного фронта.

Picstopin.com Гуманитарная помощь

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Жители Приамурья также купили для беженцев из ДНР и ЛНР детское питание, мыло, постельное бельё, подгузники, одежду и детские игрушки. В акции по сбору помощи активно участвовали предприниматели из Ивановского района Приамурья, сотрудники Забайкальской железной дороги, федерация профсоюзов региона и правительство области.

Сбор продуктов и предметов первой необходимости для беженцев продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё более 4,5 тыс. мирных жителей Донбасса пересекли границу с Россией. Ранее в Ростовскую область приехали более 6 тыс. беженцев.