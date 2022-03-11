Петропавловск-Камчатский, 11 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Из правительства Камчатки уходит Александр Кузнецов, который в июне 2021 года был назначен врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19. О своей отставке Кузнецов сообщил 11 марта в Instagram.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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«Благодарю Владимира Викторовича Солодова и всю команду правительства края за продуктивную работу и поддержку совместных инициатив. Вместе с вами мы реализовали не один важный проект для жителей края», — написал Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Приморья продолжается ротация кадров — кто-то уходит в отставку, а кто-то меняет пост.