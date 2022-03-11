Кемерово, 11 марта, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 марта, медицинскую помощь получают 10 775 человек с COVID-19. Днём ранее — 11 129 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 511 случаев заражения коронавирусом, семь пациентов скончались, 858 человек выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 151 623 случая заражения коронавирусом, 138 667 человек выздоровели, 2181 пациент скончался.