Вальядолид, Испания, , 06:45 — REGNUM Кастилия и Леон станет первым автономным сообществом Испании, в котором правящими в региональном правительстве станут «Народная партия» (Partido Popular) и ультраконсервативная партия «Голос» (Vox). Об этом пишет агентство EFE.

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Региональные отделения партии подписали соглашение, согласно которому представитель победившей на местных выборах «Народной партии» Альфонсо Фернандес Маньюэко снова станет главой правительства, а Хуан Гарсия-Гальярдо из «Голоса» — его заместителем.

Стороны выразили надежду на то, что эта модель стала «хорошим примером» для других автономных сообществ и для властей на национальном уровне.

Такой союз уже начали критиковать в Евросоюзе. Так, лидер Европейской народной партии Дональд Туск воспринял соглашение двух партий в Испании как «печальный сюрприз», и выразил надежду на то, что это будет единичный случай, а не тенденция в Испании.