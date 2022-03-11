США и Колумбия намерены вместе «восстанавливать демократию» в Венесуэле
Вашингтон, 11 марта, 2022, 06:14 — ИА Регнум. США и Колумбия намерены совместно добиваться «восстановления демократии» в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении президентов США и Колумбии, Джо Байдена и Ивана Дуке, распространённом в 10 марта пресс-службой Белого дома.
В документе, принятом по итогам встречи Бадена и Дуке в Вашингтоне, подчёркивается, что давнее сотрудничество двух стран в сфере безопасности планируется расширять до «стратегического партнёрства».
Перед началом переговоров в Белом доме Байден заявил о намерении наделить Колумбию статусом основного союзника страны вне военного блока НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что позиция американских властей в отношении Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро не изменилась, и поездка американской правительственной комиссии в эту страну не поменяла ситуацию.