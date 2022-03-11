Вашингтон, 11 марта, 2022, 06:14 — ИА Регнум. США и Колумбия намерены совместно добиваться «восстановления демократии» в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении президентов США и Колумбии, Джо Байдена и Ивана Дуке, распространённом в 10 марта пресс-службой Белого дома.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, президент Колумбии Иван Дуке и бывший вице-президент США Майк Пенс

пресс-служба администрации президента США «Кризис в Венесуэле является проблемой для региона, мы обязуемся поддерживать восстановление демократии, что необходимо для преодоления политического, экономического и гуманитарного кризисов».

В документе, принятом по итогам встречи Бадена и Дуке в Вашингтоне, подчёркивается, что давнее сотрудничество двух стран в сфере безопасности планируется расширять до «стратегического партнёрства».

Перед началом переговоров в Белом доме Байден заявил о намерении наделить Колумбию статусом основного союзника страны вне военного блока НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что позиция американских властей в отношении Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро не изменилась, и поездка американской правительственной комиссии в эту страну не поменяла ситуацию.