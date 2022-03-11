Пекин, 11 марта, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что Соединенные Штаты не должны подрывать законные права и интересы Китая в отношениях с Россией, в противном случае Китай примет твердые и решительные ответные меры, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Пресс-секретарь Чжао Лицзянь сделал эти замечания на ежедневном пресс-брифинге в ответ на вопрос о недавних заявлениях нескольких стран, включая Соединенные Штаты, в которых говорится, что Китай не предпринял конкретных мер для содействия урегулированию конфликта в Украине и не координировал с Западом введение санкций в отношении России.

«Для тех, кто обвиняет Китай в том, что он «равнодушно смотрит» на проблему Украины, им следует сначала спросить себя, какую роль они сыграли в кризисе?» — спросил Чжао.

Что касается украинского вопроса, Чжао сказал, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, выносил независимые суждения, основываясь на существе самого вопроса, и играл конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

«Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут сохранять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, чтобы совместно помочь разрядить ситуацию», — добавил пресс-секретарь.

Чжао сказал, что практикой доказано, что санкции не решат проблем, наоборот, они приведут к новым проблемам. Они не только приведут к двум или нескольким экономическим потерям, но и нарушат процесс политического урегулирования, который «совсем неконструктивен», добавил Чжао.

Что касается отношений с Россией, Чжао сказал, что американская сторона не должна налагать так называемые санкции и юрисдикцию с длинными руками на китайские предприятия и частных лиц или наносить ущерб законным правам и интересам Китая, в противном случае Китай примет твердые и решительные ответные меры.