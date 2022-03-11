Пекин, , 05:13 — REGNUM Расходы Китая на оборону поддерживали разумный и устойчивый рост для решения сложных проблем безопасности и выполнения обязанностей Китая как крупной страны, заявил представитель НОАК, передает 10 марта агентство Синьхуа.

НОАК Цитата из к/ф: «Основание республики». реж Саньпин Хань. КНР. 2009

«История доказывает и продолжит доказывать, что вооруженные силы Китая всегда будут надежной силой в защите национальных интересов и поддержании мира во всем мире», — заявил представитель делегации Народно-освободительной армии и Вооруженных сил Народной полиции на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва У Цянь.

Китайское правительство принимает во внимание требования своей национальной обороны и развития экономики, принимая решение о соответствующем масштабе расходов на оборону, подчеркнул У.

Китай ежегодно представляет отчеты о своих военных расходах в Организацию Объединенных Наций с 2008 года, сказал У, добавив, что при этому некоторые внешние силы необоснованно раздувают тему так называемых «скрытые военные расходы» Китая. Оборонный бюджет Китая остается относительно низким по сравнению с Соединенными Штатами, отметил У.