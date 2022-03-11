Китай опроверг обвинения в неразумно раздутом военном бюджете страны
Пекин, 11 марта, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Расходы Китая на оборону поддерживали разумный и устойчивый рост для решения сложных проблем безопасности и выполнения обязанностей Китая как крупной страны, заявил представитель НОАК, передает 10 марта агентство Синьхуа.
Китайское правительство принимает во внимание требования своей национальной обороны и развития экономики, принимая решение о соответствующем масштабе расходов на оборону, подчеркнул У.
Китай ежегодно представляет отчеты о своих военных расходах в Организацию Объединенных Наций с 2008 года, сказал У, добавив, что при этому некоторые внешние силы необоснованно раздувают тему так называемых «скрытые военные расходы» Китая. Оборонный бюджет Китая остается относительно низким по сравнению с Соединенными Штатами, отметил У.