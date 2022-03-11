Вашингтон, 11 марта, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала Украине уничтожить все опасные патогены в биологических лабораториях страны для предотвращения утечек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо ВОЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

В документе говорится, что организация долгое время сотрудничала с Киевом для якобы внедрения методов безопасности.

«В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки», — говорится в письме.

При этом Всемирная организация здравоохранения не уточнила, когда выдала соответствующие рекомендации Киеву. Также ВОЗ отказалась предоставлять подробные данные о патогенах, которые находятся на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что обеспокоена возможным переходом биологических лабораторий на Украине под контроль России. При этом она заранее обвинила Россию в возможных инцидентах, связанных с био — или химоружием.