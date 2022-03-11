Владивосток, 11 марта, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Для контроля за ценами в магазинах и наблюдением за ситуацией на предприятиях Приморья губернатор Олег Кожемяко поручил создать специальные антикризисные штабы в муниципалитетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Антикризисные штабы должны оперативно реагировать на запросы краевого оперативного штаба.

«Правительство России разрабатывает комплекс мер поддержки, часть средств будет направлена Приморью. От вас нужна обратная связь, что сейчас происходит на предприятиях, какие из них пострадали. Это позволит оперативно принять меры, чтобы защитить людей», — обратилась к главам муниципалитетов председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Олег Кожемяко «Нужно организовать штабы, контролировать цены, незамедлительно приступать к работе по дорожному хозяйству, реализовывать проекты благоустройства, устанавливать площадки. Необходимо создать резервные фонды, запас прочности в первую очередь для социальных обязательств, выплаты заработной платы сотрудникам бюджетной сферы».

Также губернатор обозначил меры поддержки для людей, которые могут остаться из-за санкций без работы.

«Предлагайте людям переучиться, получить специальность в колледжах бесплатно. Вакансий достаточно, чтобы люди могли трудоустроиться, если они потеряли работу. У нас более 62 тысяч вакантных мест в крае. Списки соответствующие мы предоставим», — добавил глава Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, России якобы угрожает дефолт из-за новых санкций, которые были введены против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 10 марта в эфире телеканала CNBC.