Рогов: ВСУ ударили «Точками-У» по жилой застройке Мелитополя
Москва, 11 марта, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины атаковали Мелитополь. Об этом11 марта сообщил в своем телеграмм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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Ракетный удар
«Две Точки-У от террористов Зеленского по мирному городу. Слава Богу и российской ПВО — обе ракеты сбиты», — написал Рогов.
По словам Рогова, ракеты сбили уже на подлёте, «земля из-под ног чуть не ушла».
«Обычно бьют по центру города — по плотной жилой застройке» — сообщил собеседник агентства.
Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Уже 26 февраля Мелитополь был полностью взят под контроль вооруженными силами РФ.