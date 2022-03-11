Москва, 11 марта, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины атаковали Мелитополь. Об этом11 марта сообщил в своем телеграмм-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Defense.gov Ракетный удар

«Две Точки-У от террористов Зеленского по мирному городу. Слава Богу и российской ПВО — обе ракеты сбиты», — написал Рогов.

По словам Рогова, ракеты сбили уже на подлёте, «земля из-под ног чуть не ушла».

«Обычно бьют по центру города — по плотной жилой застройке» — сообщил собеседник агентства.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Уже 26 февраля Мелитополь был полностью взят под контроль вооруженными силами РФ.