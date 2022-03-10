Киев, 11 марта, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Ни один из видов оружия массового поражения, включая химическое, не разрабатывалось на территории Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский 10 марта в видеобообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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По его словам, об этом факте якобы знает «весь мир». Зеленский также назвал себя президентом «адекватной страны» и «адекватного народа». Он пригрозил, что, если Россия применит против Украины подобные типы вооружений, то РФ столкнется с жесточайшими санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на Украину доставили химическое оружие, приспособленное для применения с помощью беспилотных летательных аппаратов.

9 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что украинские нацисты готовят провокации с применением отравляющих веществ и последующим обвинением России в якобы применении химического оружия.

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