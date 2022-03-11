Вулвергемптон, Великобритания, , 00:41 — REGNUM 10 марта в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» футбольный клуб «Вулверхэмптон» в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал крупную победу над «Уотфордом» со счетом 4:0.

Первый мяч на тринадцатой минуте встречи забил 30-летний форвард сборной Мексики Рауль Хиенес после передачи Хвана Хи Чхана — 1:0. Через пять минут Хуан Камиро Эрнандес удвоил преимущество хозяев, срезав в свои ворота — 2:0. На экваторе половины Даниэл Каштелу довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча опорный полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш установил окончательный счет — 4:0. Голевую передачу записали на Чикиньо.

Статистика матча («Вулверхэмптон"/ «Уотфорд»)

Удары 10/9

Удары в створ 5/0

Владение 66%/34%

Угловые 5/2

Нарушения 11/10

Составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Вилли Боли, Ромен Саисс, Конор Коуди, Раян Аит-Нури, Рубен Невеш, Даниэл Каштелу, Хони Кастро (Чикиньо, 82'), Хван Хи Чхан (Педру Нету, 61'), Жоау Моутинью, Рауль Хименес (Фабио Силва, 71').

«Уотфорд»: Бен Фостер, Хассан Камара, Крейг Кэткарк, Кико Фемения (Кристиан Кабаселе, 30'), Самир, Имран Луза, Том Клеверли (Огхенекаро Этебо, 73'), Мусса Сиссоко, Джошуа Кинг (Самуэль Калу Оджим, 46'), Эммануэль Деннис, Хуан Камило Эрнандес.