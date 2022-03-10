Норидж, Великобритания, 11 марта, 2022, 00:28 — ИА Регнум. 10 марта в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» «Норвич Сити» в матче тридцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил лондонскому «Челси». Основное время встречи завершилось со счетом 1:3.

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Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отметились Трево Чалоба (3' Мейсон Маунт), Мейсон Маунт (14' Кай Хаверц) и Кай Хаверц (90' Н’Голо Канте). Единственный мяч «канареек» на 69-й минуте встречи забил таранный форвард сборной Финляндии Теэму Пукки ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Желтые карточки получили Эдуар Менди (68') и Трево Чалоба (80'). На матче работала бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Николас Хортон.

Составы команд:

«Норвич Сити»: Тим Крул, Грант Хэнли, Кристоф Зиммерманн (Лукас Рупп, 46'), Озан Кабак, Макс Эронз, Матиас Норманн (Милот Рашица, 46'), Пьерр Лис-Мелу, Брэндон Уильямс, Кенни Маклин, Теэму Пукки, Джош Сарджент (Джонатан Роуэлл, 84').

«Челси»: Эдуард Менди, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Жоржиньо, Матео Ковачич (Н'Гооло Канте, 86'), Сауль Ньигес, Сесар Аспиликуэта (Рубен Лофтус-Чик, 46'), Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Тимо Вернер (Ромелу Лукаку, 86').

«Челси», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 56 очков, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ. «Норвич Сити» с семнадцатью очками остался на последнем двадцатом месте в зоне вылета.