Рим, 11 марта, 2022, 00:12 — ИА Регнум. 43% жителей Италии допускают, что из-за событий на Украине может начаться третья мировая война, таковы итоги опроса Ipsos, опубликованные в четверг, 10 марта.

Facebook.com Маттео Сальвини

Противоположного мнения придерживаются 46% респондентов.

Также социологи спросили, считают ли граждане, что итальянские политики, ранее в том или ином смысле «поддерживавшие Владимира Путина» (речь идет прежде всего о лидере «Лиги» Маттео Сальвини), больше никогда не смогут пользоваться доверием жителей страны.

С таким утверждением согласились 29% респондентов, не согласились — 51%.