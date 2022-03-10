Москва, 10 марта, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Российские военные согласились пропустить украинскую ремонтную бригаду к поврежденной обстрелами нацистов линии электропередач возле Чернобыльской атомной энергостанции, сообщил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Напомним, украинские нацисты 9 марта обстреляли подстанцию и ЛЭП, обеспечивающие энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

«Полностью понимая масштабы гуманитарной катастрофы в блокированных населённых пунктах мы согласились и с дополнительными маршрутами, предложенными украинской стороной. Это коридоры из города Тростянец и поселка Краснополье Сумской области в Полтавском направлении, а также из города Коростеня Житомирской области в район Чернобыльской атомной электростанции для проезда ремонтной бригады к поврежденной националистами линии электропередач», — сказал Михаил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за повреждений подстанции и линии электропередачи, питающих Чернобыльскую АЭС, 9 марта российским специалистам пришлось перейти на резервные дизель-генераторные источники питания.