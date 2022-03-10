Рим, , 23:17 — REGNUM Все граждане Италии, которые «хотят помочь украинскому народу», могут начать с того, что будут потреблять меньше энергии, заявил в четверг, 10 марта, губернатор Лацио (Рим), экс-глава леволиберальной Демократической партии Никола Дзингаретти.

Никола Дзингаретти Staff Nicola Zingaretti

Решение о принудительном снижении потребления на общенациональном уровне пока не принято, но рассматривается, напомнил он.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 25% — до 2,20 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.