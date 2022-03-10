Москва, 10 марта, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает воспрещать эвакуацию гражданского населения в сторону России, сообщил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он уточнил, что на сегодняшний день украинская сторона согласовала лишь четыре гуманитарных коридора из 14, приготовленных Россией на 10 марта.

«Российская Федерация вчера исключительно в гуманных целях в очередной раз выступила с инициативой к «официальному Киеву» по открытию сегодня с 10 часов утра по московскому времени 14 гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирного населения и иностранных граждан из городов: Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Мариуполь. …Украинская сторона в своем официальном ответе согласовала четыре маршрута», — рассказал Михаил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты, засевшие в городах, удерживают местное население в качестве «живого щита».