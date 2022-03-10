Москва, 10 марта, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с территории Украины в Россию будут работать ежедневно, независимо от согласия Киева, заявил 10 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Гуманитарные коридоры будут открываться с 10:00 мск, уточнил Мизинцев.

«Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований открываться теперь ежедневно с 10 часов утра, а на других направлениях по согласованию с украинской стороной», — рассказал Мизинцев.

«На подконтрольных Вооруженным силам России территориях мы гарантируем обеспечение полной безопасности», — подчеркнул начальник Национального центра.

При этом он призвал Международный Комитет Красного Креста и ООН «плотно работать с украинскими властями для информирования населения Украины об этой российской инициативе», так как «Киев продолжает категорически воспрещать и не согласовывает выезд гражданского населения в сторону Российской Федерации».