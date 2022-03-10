Норидж, Великобритания, 10 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 10 марта в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» футбольный клуб «Норвич Сити» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 по футболу примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

Стартовые составы команд:

«Норвич Сити»: Тим Крул, Грант Хэнли, Кристоф Зиммерманн, Озан Кабак, Макс Эронз, Матиас Норманн, Пьер Лис-Мелу, Брэндон Уильямс, Кенни Маклин, Джош Сарджент, Теэму Пукки.

«Челси»: Эдуар Менди, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Сауль Ньигес, Жоржиньо, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Сесар Аспиликуэта, Кай Хаверц, Тимо Вернер.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Константин Хатзидакис | Николас Хортон | Майкл Солсбери | Адриен Джиллет.

На данный момент «Челси» с пятнадцатью победами, тремя поражениями и 53-мя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Норвич Сити», набрав семнадцать очков, идет на последней позиции в зоне вылета.