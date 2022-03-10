Сараево, , 22:18 — REGNUM Босния и Герцеговина нуждается в беспристрастном юридическом анализе ситуации в этой стране. Об этом 10 марта заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Милорад Додик President.az

По словам Додика, нужно сделать «абсолютно беспристрастный правовой анализ того, что было сделано ранее и какова ситуация в БиГ в настоящее время», а потом на основе этого документа вести дальнейшие переговоры.

«Министр это поняла, и это могло бы быть сделано в ближайшем будущем, если не будет деструктивных действий», — передал телеканал РТРС слова Додика.

Додик рассказал главе немецкой дипломатии о том, что в БиГ нет сепаратизма, и что внутренняя политическая борьба Республики Сербской за соблюдение конституции не является попыткой сецессии.

Напомним, что летом 2021 года Республика Сербская объявила бойкот центральных органов власти на уровне БиГ. Это была реакция на введение бывшим верховным представителем в БиГ Валентином Инцко закона о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».