Наманган, Узбекистан, 10 марта, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом второго этапа строительства городка «Новый Наманган». Об этом сообщает 10 марта пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Проектом также предусмотрено создание парка «Новый Узбекистан», — говорится в сообщении.

На презентации президент подчеркнул необходимость «уже сейчас заготовить саженцы деревьев для парка, провести озеленение на территории жилых массивов и вдоль дорог».

Также на презентации особое внимание уделено улучшению инфраструктуры малых промышленных зон, ремонту внутренних дорог и сетей питьевого водоснабжения в Наманганской области.

«Ответственным лицам поручено организовать работу помощников хокимов (глав администрации), лидеров молодежи и активисток, построить в махаллях спортивные площадки и комплексы бытового обслуживания», — говорится в сообщении.