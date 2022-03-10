Киев, 10 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Председатель Верховной рады Украины Руслан Степанчук направил письмо своим грузинским коллегам из грузинского парламента, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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В письме Степанчук вопрошает: «Как так получилось, дорогие, что Грузия решила начать торговые отношения с Россией на фоне войны с вашим братским народом, Украиной?!»

Украинский спикер выразил своё крайнее возмущение тем, что Россия предложила 15 грузинским компаниям-производителям молока выйти со своей продукцией на российский рынок.

«Разве вы не видите, что грузинский народ, выходящий на улицы, поддерживает Украину, а не ваше расплывчатое согласие. Разве вы забыли слова великого Шота Руставели о том, что самый большой враг среди врагов — это тот, кто проявляет себя как друг. Мы все точно знаем, что Грузия — это не только правительство, это гордый, бесстрашный и храбрый грузинский народ, который никогда не будет молчать, когда его брат в беде. Вы тоже не должны молчать, уважаемые депутаты, потому что вы часть грузинской нации!», — написал Степанчук.

Напомним, что правительство Грузии заявило, что грузинские компании обратились к России с просьбой выйти на российский рынок ещё в 2020 году, но ответ был получен после начала специальной военной операции на Украине.