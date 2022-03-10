Йошкар-Ола, 10 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Марий Эл планируется в еженедельном режиме контролировать цены на продукты питания, строительные материалы и топливо. Эту тему обозначил глава республики Александр Евстифеев в ходе совещания, которое было посвящено вопросам оперативного реагирования на вызовы санкционного давления и минимизации его последствий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахарный песок

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«Необходимо мониторить не только цены на продукты, но и наполняемость полок в магазинах. Тогда не будет ажиотажного спроса на какой-либо вид товара, как, например, возник повышенный спрос на сахар», — констатировал глава региона.

Он поручил провести совещание с региональным управлением ФАС (Федеральной антимонопольной службы) и представителями сетевых магазинов.

«Нужно вести контроль наценок и формирования цен», — распорядился Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России внезапно резко вырос спрос на сахарный песок. Местные власти практически везде призывают граждан не нагнетать ажиотажный спрос и успокоиться. Сахар производится в России из сахарной свёклы, которая выращивается также на территории РФ. Никаких рисков его дефицита нет.

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