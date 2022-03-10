Москва, 10 марта, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Глава московского муниципалитета Сергей Собянин принял актуальный и досконально проработанный план поддержки столичной экономики и бизнеса, заявил 10 марта член Совета московской «Деловой России» Георгий Житков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

По его мнению, это демонстрирует высокий класс команды Сергея Собянина, так как принятый городскими властями план первоочередных мер поддержки экономики и бизнеса Москвы касается практически всех аспектов работы крупных предприятий и сферы среднего и малого бизнеса.

Житков отметил выделение кредитов на спасение предприятий и рабочих мест, которое поддержит платёжеспособный спрос на товары и услуги.

«Безусловно, востребованной мерой поддержки станут арендные каникулы и мораторий на повышение арендных ставок. Также подчеркну ускоренный порядок контрактования и увеличение аванса до 70%. Для предприятий это означает, что пока идёт обрушение внешних и прочих заказов, Москва даёт возможность продержаться несколько месяцев за счёт, скажем честно, не самых маленьких закупок. Тем самым, давая передышку бизнесу как минимум на несколько месяцев для выстраивания новых бизнес-решений. По факту это игра на опережение», — цитирует мнение Георгия Житкова НСН.

«Возможно, одним из самых главных решений можно назвать — создание специального кадрового центра в Москве. Коллеги подтвердят — дефицит квалифицированных кадров сегодня — страшнее всех санкций!», — добавил Житков.

При этом он отметил, что план поддержки экономики и бизнеса Москвы может стать базой для нового витка развития столичной экономики в ближайшие годы.