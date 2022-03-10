Аксайский район, Ростовская область, , 21:15 — REGNUM При пожаре в жилом доме в посёлке Ковалёвка Аксайского района Ростовской области погибли дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 10 марта.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании на улице Богураевской в дачном товариществе «Ростсельмашевец-2» поступило примерно в 17:30 мск. По прибытию первых пожарных расчётов дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 24 кв. метра. Борьбу с огнём вели 38 человек и 14 единиц техники.

На месте пожара были обнаружены тела детей — девочки 2015 года рождения и мальчика 2011 года рождения. Блат и сестра находились дома одни. Причиной пожара могло стал либо короткое замыкание, либо нарушение эксплуатации печи на твердом топливе.

На месте работают следователи.