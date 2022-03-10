Киев, 10 марта, 2022, 21:05 — ИА Регнум. На Украине осталось около 30 монгольских студентов. Об этом 10 марта заявила министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг.

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По её словам оставшиеся на Украине монгольские студенты хотят вернуться на родину, но пока окончательно не решили покинуть Украину. Когда они примут окончательное решение — МИД будет искать варианты эвакуации своих граждан.

Министр иностранных дел Монголии отметила, что из-за сложившейся ситуации, организовать эвакуацию оставшихся на Украине граждан теперь очень сложно.

«Монголия является миролюбивой страной, проводит открытую внешнюю политику и твердо стоит на позиции, что любой конфликт должен решаться путем диалога. Поэтому я приветствую начало переговоров между Россией и Украиной и уверен, что будут достигнуты конкретные результаты. Эскалация напряженности окажет серьезное влияние на стабильность не только в Европе, но и во всем мире», — отметила Батмунхийн Батцэцэг.

Отметим, до начала специальной военной операции более 20 монгольских студентов вернулись на родину. 25 февраля четверо студентов Монголии выехали в Польшу из Львова. По данным МИД Монголии, правительство Польши после консультации с монгольской стороной оперативно решило визовый вопрос.