Акрон, США, , 21:19 — REGNUM Американская группа The Black Keys поделилась клипом на песню Wild Child. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 10 марта.

The Black Keys Скриншот YouTube

По сюжету видео, солисты группы попадают в учебное заведение, где выполняют различную работу. Режиссёром работы выступил Брайан Шлам.

Напомним, что The Black Keys сформировались в 2001 году в городе Акрон (США). В настоящее время на счету коллектива 12 студийных пластинок.

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