Курган, 10 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В Курганской области строительство и ремонт социальных объектов продолжаются, несмотря на санкции. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков на заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности 10 марта.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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Областным ведомствам поручено внести изменения в проектно-сметную документацию — импортные составляющие заменят на продукцию отечественных производителей.

С учётом больших объёмов строек и ремонтов, в каждом районе Курганской области одним из перспективных направлений трудоустройства станет сфера строительных работ, отметил замгубернатора Константин Малышев. Только на строительстве школы в Заозерном подрядчик в летний сезон планирует создать до 300 новых рабочих мест, говорилось на заседании штаба.