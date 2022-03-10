Лос-Анджелес, США, , 21:12 — REGNUM Американский актёр Дилан О'Брайен объяснил свой отказ от съёмок в полнометражном продолжении сериала «Волчонок». Об этом 10 марта пишет E! News.

Дилан О'Брайен Скриншот видео на YouTube

По словам актёра, разработка картины «произошла очень быстро», из-за чего он и его коллеги «не знали, что это происходит». «В конце концов, я просто решил, что история для меня хорошо закончилась, и я все еще хочу, чтобы так и было. Я желаю им (актёрам — ИА REGNUM) всего наилучшего, и я собираюсь посмотреть фильм в первую ночь, когда он выйдет», — поделился О'Брайен.

Добавим, что премьера продолжения «Волчонка» намечена на 2022 год. К своим ролям вернутся Тайлер Пози, Кристал Рид, Холланд Роден, Шелли Хенниг, Орни Адамс, Линден Эшби, Джей Ар Борн, Сет Гиллиам, Колтон Хэйнс, Райан Келли, Мелисса Понцио и Дилан Спрейберри.

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