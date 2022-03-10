Москва, 10 марта, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Жители африканского континента готовы присоединиться к российской спецоперации по денацификации Украины. Как сообщает ИА REX, в соцсетях появились обращения африканцев относительно происходящего.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Граждане стран Черной Африки одними из первых заявили о своей готовности присоединиться к спецоперации ВС России. Многие жители этого региона лично сталкивались с боевиками, которых на протяжении долгих лет спонсировал Запад.

Камерунцы заявили, что решительно осуждают нацизм, которому нет места в современном мире.

Жители Центральноафриканской Республики поддержали россиян, вспомнив, что именно западные страны, в частности Франция, оказывали поддержку радикалам из «Коалиции патриотов за перемены» (СРС).

Граждане Демократической Республики Конго выразили благодарность президенту России Владимиру Путину за его смелость и готовность брать на себя ответственность за трудные решения.

В странах Северной Африки действиям России также оказывают широкую поддержку. Ливийцы напомнили, что до вмешательства США их страна была процветающим государством. Поэтому военные Ливии готовы помочь Москве и дать отпор коллективному Западу, которому безразлична судьба мирных граждан.

Со своими соседями согласились суданцы и алжирцы. По их мнению, только благодаря России мир еще не погрузился в затяжную войну. Они добавили, что украинские нацисты, которые с 2014 года атакуют Донбасс, являются инструментами НАТО и ЕС, поэтому готовы оказать Москве поддержку в освобождении Украины от бандеровцев.

Африканский континент еще со времен сотрудничества с СССР тепло относится к россиянам, которых здесь воспринимают не как колонизаторов, а как надежных друзей. Москва оказывает поддержку некоторым странам континента в борьбе с терроризмом. Во многих вышеперечисленных странах работают российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».