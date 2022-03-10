Москва, 10 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. За сутки боевая авиация России поразила 68 объектов украинских нацистов, заявил 10 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России Штурмовики Су-25 ВКС России

В частности, уничтожены два объекта системы управления войсками, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса «Оса».

Кроме того, российские подразделения ПВО уничтожили в воздухе один истребитель МиГ-29, три БПЛА «Байрактар ТБ-2» и одну тактическую ракету «Точка-У».

«Всего с начала операции потери силовых структур Украины составили: 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят денацификацию Украины.