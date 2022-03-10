Москва, 10 марта, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Группы украинских нацистов и наёмников из США, Британии и Европы активизировали нападения на российских медиков и медицинский транспорт, заявил 10 марта на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Конашенков рассказал, что «в течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наемников на российских медиков и медицинские специальные автомобили».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России официально заявило, что на иностранных наёмников не будут распространяться международные конвенции и статус военнопленных.